Omofobia: ministra Bonetti, serviva il dialogo, irresponsabile insistere

- La ministra per le Pari opportunità, Elena Bonetti, in una intervista al "Corriere della Sera" parla della legge Zan contro l'omofobia, bloccata ieri in Senato: "Si è consumato - dice - un fatto grave a discapito innanzitutto delle tante donne e tanti uomini vittime di violenze e discriminazioni e si è consumato per un incomprensibile rifiuto della ricerca della mediazione, che nella politica è sempre necessaria: si è voluto procedere con un muro contro muro". "Noi di Iv - continua la ministra - abbiamo da subito denunciato che questo era il modo per affossare la legge. Se si fosse accettato un dialogo di un'ulteriore settimana come era stato chiesto, probabilmente non si sarebbe arrivati a questo scontro che purtroppo ha dato l'esito che ci si doveva aspettare, date le premesse". Bonetti, nel rispetto delle decisioni degli altri partiti, preferisce non dare "interpretazioni delle motivazioni che li hanno condotti a questa gestione, che è quella che ha portato al fallimento della legge. Il segretario Letta aveva aperto con grande chiarezza e poi di fatto la mediazione non è stata portata avanti. I 5 Stelle e Leu non si sono seduti al tavolo e lo stesso Pd non ha poi operato nell'ottica della mediazione". (segue) (Res)