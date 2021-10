Omofobia: ministra Bonetti, serviva il dialogo, irresponsabile insistere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io credo - aggiunge - sia un atteggiamento irresponsabile che va stigmatizzato anche in generale: più la politica si polarizza in modo ideologico meno sa esercitare il suo ruolo, che è quello di ricomporre le parti per dare risposte concrete ai diritti e ai bisogni degli italiani". II Pd dice che i franchi tiratori erano in Iv. "Quando non si vuole ammettere una responsabilità evidente si cerca sempre in altri un capro espiatorio. Noi però rispondiamo con la chiarezza dei numeri e dei fatti. Italia viva ha sempre votato in modo coerente e i numeri dicono palesemente che non sono stati i voti di Iv a mancare. Il nostro è stato sempre un atteggiamento trasparente: abbiamo fatto una battaglia a viso aperto", ha concluso Bonetti. (Res)