Omofobia: Zan, non mi aspettavo questa sconfitta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Zan in una intervista al "Corriere della Sera" dice di essere "abituato a pensare sempre a cosa fare di nuovo il giorno dopo senza fermarmi a guardare anche le sconfitte. Ma una così non me l'aspettavo proprio". Così pesante "perché il Pd aveva calcolato che sulla carta avevamo un vantaggio di almeno 8-10 voti". Cos'è successo "con il voto segreto non si può sapere. Non lo potremo mai sapere con certezza. Ma in fondo i numeri precisi in questo caso non importano, contano poco. E' evidente il quadro politico. Quello che è successo in questi mesi". "Italia viva - spiega Zan - si è messa flirtare con il centro destra, con la Lega. Dopo che c'è stato il cambio ed è arrivato il governo di Draghi il partito di Renzi si è messo in testa di voler essere l'ago della bilancia del Senato. Ma forse non si sono resi conto di cosa stavano facendo. Si sono avvicinati al partito che è amico di Orbán e di Duda, il leader ungherese e quello polacco. Orbán, capito? Quello che ha votato le leggi omotransfobiche. Che ha tappato la bocca ai giornalisti. Che ha chiuso le università". (segue) (Res)