Omofobia: Zan, non mi aspettavo questa sconfitta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 'padre' del ddl bocciato osserva infine che "la legge è stata stritolata da logiche politicistiche e tattiche parlamentari funzionali ad altre partite. Prima di tutte quella del Quirinale. Forza Italia con questo voto ha fatto le prove tecniche per le elezioni del Quirinale". Quanto a Italia viva, che avrebbe partecipato a queste prove tecniche, "ora non voglio nemmeno pensarci. Non voglio pensare che davvero Italia viva sia stata capace di fare tutto questo sulla pelle dei diritti delle persone". E adesso "due anni di lavoro sono stati buttati nel cestino. L'Italia rimane uno dei pochissimi paesi d'Europa a non avere una legge sui diritti civili. La inseguiamo da quasi trent'anni. Ma voglio essere ottimista", ha concluso Zan. (Res)