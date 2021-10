Energia: ministro Cingolani, aumento dei costi passeggero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in una intervista a "La Stampa" spiega che martedì scorso il Consiglio Ue sull'energia sul caro-bollette non è andato male: "Si è parlato dell'immediato, del medio e lungo termine. E nell'immediato, l'Europa può far poco, era naturale che si rimettesse alle misure e mix energetici nazionali. Francamente, era difficile aspettarsi di più per il quadrimestre in corso. I tempi europei sono più lunghi". Nel medio periodo "credo che si troverà una sintesi, soprattutto perché ritengo che l'aumento dei costi sia passeggero. Non ci sarà un diverso mercato regolato, ma stoccaggi collettivi e acquisti congiunti di grandi quantità. La maggioranza dei governi ritiene sia al momento la soluzione migliore, su base volontaria e temporanea. Ed è quanto suggerisce l'Italia". "Ho fatto presente - aggiunge il ministro - che così si abbassano i costi, così si consente di ordinare grandi quantità, dunque si spuntano buoni prezzi: razionalizziamo il trasporto, siamo in condizione di affrontare i picchi eventuali di consumi. Invece di 27 piccoli, diventiamo un grande cliente continentale. Bisogna essere più ottimisti". (segue) (Res)