Energia: ministro Cingolani, aumento dei costi passeggero (2)

- Non è un negoziato semplice. "È una operazione colossale, non si può fare in tre settimane e non avrà effetti sulla bolletta di dicembre". L'Ue sta per dire che anche il nucleare va considerato 'pulito'. "L'Europa non ha voce sul mix energetico dei singoli Paesi. Può però escludere una tecnologia dalla tassonomia, caso in cui essa non potrà essere applicata. Gli Stati devono tenerne conto. Si fa una analisi di natura tecnica di tutto, incluso il nucleare. L'approccio è laico. Se la tassonomia lo consente, ogni Stato può fare le proprio scelte. Anche il nucleare, certo di nuova generazione e non vecchio, sia chiaro". L'Italia potrebbe quindi tornare al nucleare: "L'Europa dice cosa si può fare e cosa no. Poi ognuno decide come. Mi sembra un approccio trasparente che non dovrebbe genere alcun malinteso". Nell'attesa dei tempi europei, "il governo ha varato azioni contingenti per mitigare gli effetti degli aumenti nell'ambito dei margini di bilancio. Interventi di emergenza per fasce basse Isee e Pmi. Ora ci sono due fattori da valutare, a cominciare dalla possibilità di computare diversamente i costi degli oneri in bolletta. Lo stiamo studiando col Tesoro". Il secondo è "un momento di accelerazione dei prezzi. È probabile che nel primo quarto, con l'avvio anche di Nord Stream, si stabilizzeranno. Gli analisti si aspettano un ridimensionamento dei listini. Lo sostengono anche Paesi del Nord Europa. Per questo non vogliono misure complesse come lo stoccaggio. Credo che il prezzo del gas scenderà dopo il primo trimestre 2022, ma non sappiamo a che livello. Nel frattempo, il governo farà ogni azione strutturale possibile", ha concluso Cingolani. (Res)