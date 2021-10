Civil Week: Draghi, grazie all'Italia unita e generosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Civil Week, il premier Draghi in un suo intervento sul "Corriere della Sera" esprime tutta la sua "profonda ammirazione e gratitudine per i lavoratori e i volontari del terzo settore. La pandemia vi ha messo fortemente alla prova, in particolar modo in Lombardia. Durante la fase più dura delle restrizioni, avete consegnato alle persone più vulnerabili medicine e cibo, e dato loro conforto e speranza. Avete aiutato i tanti che si sono rivolti alle vostre mense, quando le difficoltà economiche erano molte, soprattutto nei mesi invernali". "Oggi, - continua il premier - grazie alla campagna vaccinale, abbiamo superato i momenti più difficili. L'Italia ha riaperto e sta ripartendo, ma non possiamo dimenticare chi ha sofferto o soffre tuttora. E chi, come voi, ha fatto tutto il possibile per essere d'aiuto. Nei primi mesi della pandemia, i volontari della Croce Rossa Italiana hanno svolto più di 700 mila giornate di servizio, un numero molto significativo. Tra marzo e ottobre 2020, a Roma, la Comunità di Sant'Egidio ha consegnato due volte e mezzo il numero di pasti che normalmente porta a chi ha bisogno". (segue) (Res)