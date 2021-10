Civil Week: Draghi, grazie all'Italia unita e generosa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quel che riguarda invece la Lombardia, "tra le organizzazioni non a scopo di lucro, oltre due su tre hanno continuato a operare anche nella fase critica della crisi sanitaria. Più di metà hanno svolto nuove attività per rispondere a esigenze nate con la pandemia. Dobbiamo dire grazie anche a chi vi ha sostenuto. Penso, per esempio, alle Fondazioni di Comunità milanesi, che hanno raccolto più di 25 milioni di euro per l'emergenza Covid-19". Il premier osserva infine che "la generosità, l'altruismo di tanti durante la pandemia hanno dimostrato ancora una volta che l'Italia sa essere unita nei momenti più difficili. Ora dobbiamo lavorare per rendere il nostro Paese ancora più equo e coeso. Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Governo ha stanziato circa 11 miliardi per le infrastrutture sociali. Vogliamo affrontare il problema del disagio abitativo e riqualificare le periferie. In questo contesto un ruolo centrale lo avrà il terzo settore. Intendiamo sfruttare la collaborazione tra impresa sociale, volontariato, istituzioni pubbliche". "ll Piano - conclude Draghi - ci impone anche di accelerare il completamento della riforma del Terzo settore. In questi mesi, voi lavoratori e volontari del terzo settore avete fatto tanto per l'Italia, soprattutto per i più deboli. Ora tocca a noi aiutarvi, perché possiate continuare ad aiutarci". (Res)