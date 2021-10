© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi dell’anno i ricavi totali del gruppo Tim ammontano a 11,403 miliardi di euro, in calo del 2,2 per cento su base annuale. Stando alla relazione finanziaria al 30 settembre approvata dal consiglio di amministrazione, l’Ebitda del gruppo si attesta a 4,394 miliardi di euro, in calo rispetto ai 5,118 relativi allo stesso periodo del 2020. (Com)