Imprese: Tim, utile nove mesi pari a 22 milioni di euro, aumentano investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 30 settembre 2021 Tim registra un utile netto pari a 22 milioni di euro, in calo rispetto ai 1,178 miliardi relativi allo stesso periodo del 2020: escludendo l’impatto delle partite non ricorrenti, il dato dei primi nove mesi si attesta a 342 milioni di euro. Stando al relativo comunicato stampa, gli investimenti industriali e per licenze di telefonia mobile sono pari a 2,72 miliardi di euro, in aumento rispetto all’anno scorso. (Com)