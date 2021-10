© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 30 settembre 2021 l’indebitamento finanziario netto rettificato di Tim ammonta a 22,164 miliardi di euro, in calo di 1,162 miliardi rispetto al 31 dicembre 2020. Stando alla relazione finanziaria approvata dal consiglio di amministrazione, il flusso di cassa della gestione operativa nei primi nove mesi dell’anno è positivo per 1,083 miliardi. (Com)