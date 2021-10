Brasile: Embraer testa il percorso operativo degli 'aerotaxi' elettrici (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Embraer ha inoltre già annunciato che impresa di noleggio aerotaxi Helisul ha effettuato un ordine iniziale per 50 veicoli eVTOL e che l'impresa di noleggio di jet privati Flapper ha firmato un contratto per l'acquisto di 25 unità. Il valore delle offerte non è stato reso noto. Nonostante la tecnologia degli aerotaxi elettrici non sia completamente sviluppata e certificata dalle autorità di aviazione, Embraer, attraverso la controllata Eve, ha già ricevuto complessivamente la richieste di acquisto per 735 eVTOL in tutto il mondo. A testimonianza del grande fermento nel settore, a settembre, la compagnia aerea brasiliana Gol ha firmato un protocollo di intenti non vincolante per l'acquisto e o locazione di 250 velivoli elettrici VA-X4 eVTOL con la Avolon (del Grupo Comporte). (segue) (Brb)