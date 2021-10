Cile: commissione Donne della Camera approva progetto depenalizzazione aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione per le Donne e le Pari opportunità della Camera dei deputati del Cile ha approvato il progetto per depenalizzazione dell'aborto fino a 14 settimane di gestazione. Il disegno di legge, che modifica il codice penale cileno, era già stato approvato alla Camera alla fine di settembre, ma ora, a distanza di un mese, il suo iter è stato completato nelle commissioni competenti per essere finalmente presentato per il voto in aula. Lo riferisce il quotidiano "La Tercera". (Abu)