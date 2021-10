Onu: nucleare, adottata risoluzione giapponese con l'opposizione di Russia e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un comitato delle Nazioni Unite ha adottato ieri una risoluzione sponsorizzata dal Giappone che chiede la totale eliminazione delle armi atomiche, con l'opposizione di due dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza Onu. La risoluzione è stata sostenuta in tutto da 152 Paesi; 30 Paesi si sono astenuti, mentre Russia e Cina hanno votato contro. Stati Uniti e Regno Unito hanno co-sponsorizzato il documento, mentre la Francia, che lo scorso anno si era astenuta, ha votato a favore. Il ministro degli Esteri giapponese, Toshimitsu Motegi, ha definito la risoluzione "una delle misure concrete tese a realizzare un mondo libero da armi nucleare, che fornisce terreno comune a tutti gli Stati per lavorare assieme e dunque colma il divario tra potenze nucleari e Stati non nucleari". In considerazione degli Stati Uniti, che estendono la protezione del loro ombrello nucleare al Giappone, la risoluzione non menziona il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari entrato in vigore lo scorso gennaio. La bozza della risoluzione dovrebbe essere adottata formalmente dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il prossimo dicembre. (Git)