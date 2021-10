Singapore: Covid, governo in difficoltà dopo nuovo record assoluto di contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute di Singapore ha intrapreso indagini in merito all'"aumento inatteso" dei contagi da Covid-19 nella città-Stato, che nelle ultime 24 ore hanno segnato un nuovo record giornaliero: 5.324, il dato più elevato registrato nel Paese dall'inizio della pandemia, nonostante il 79,7 per cento della popolazione sia già vaccinata. Singapore ha registrato ieri anche 10 nuovi decessi, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 349. "Il numero delle nuove infezioni oggi è stato insolitamente elevato, perlopiù per effetto de nuovi casi di positività diagnosticati (...) nelle prime ore del pomeriggio", ha riferito il ministero. (segue) (Fim)