Giappone: BoJ modera previsioni, crescita del 3,4 per cento nell'anno fiscale 2021 (5)

- La politica economica del primo ministro del Giappone Fumio Kishida aderirà in linea di massima ai principi del cosiddetto "Abenomics" introdotto dall'ex premier Shinzo Abe, ma con una rinnovata attenzione al sostegno e all'aumento del reddito della classe media come fattore di sostegno alla ripresa post-pandemia. E' la previsione formulata dagli economisti giapponesi all'indomani dell'insediamento di Kishida quale capo del governo. Akira Amari, consigliere della campagna di Kishida per la presidenza del Partito liberaldemocratico (Ldp) e nuovo segretario generale del Partito, è stato uno dei "padri" della strategia economica nota come Abenomics, assieme allo stesso Abe e all'ex ministro delle Finanze Taro Aso. L'elezione di Kishida a leader dell'Ldp e a primo ministro è stata fortemente sostenuta proprio da tali figure, ma dalle dichiarazioni pubbliche di Kishida emerge la volontà di ricalibrare la strategia economica nazionale, pur mantenendo "i tre pilastri di alleggerimento monetario aggressivo, spesa fiscale flessibile e crescita". Tale indirizzo di politica economica, inaugurato da Abe nel 2014, ha contribuito a contenere il valore dello yen rispetto al dollaro, rilanciando le esportazioni a beneficio delle grandi aziende giapponesi. Kishida si è però impegnato a realizzare un "nuovo capitalismo di stile giapponese" che contrasti con maggior forza le diseguaglianze di reddito, superando la matrice neoliberista introdotta da Junichiro Koizumi tra il 2001 e il 2006. (Git)