Roma: ordinanza del prefetto, per G20 ogni scuola chiusa a partire da venerdì pomeriggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del G20 che si terrà a Roma tra venerdì e domenica, il prefetto Matteo Piantedosi ordina la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di Roma Capitale a partire dalle 16 di venerdì 29 ottobre fino alle 24 di domenica 31 ottobre. Un'ordinanza, in corso di notifica, che il prefetto, secondo quanto apprende "Agenzia Nova", ha deciso questa sera al termine di un tavolo provinciale al quale ha partecipato l'ufficio scolastico regionale, Roma Capitale, Roma servizi per la mobilità. Interrotti, quindi, tutti i corsi serali del venerdì, le scuole che fanno lezione il sabato e ogni attività che si svolge nei plessi scolastici di domenica. La determinazione è stata assunta per evitare ripercussioni sul traffico e garantire il regolare svolgimento del G20 in relazione a quelle che possono essere la platea degli studenti interessati, docenti e personale Ata. Il dato fornito da Roma servizi per la mobilità stima che il sabato, le attività che si svolgono nei plessi, mobilitano circa 30mila studenti ai quali si aggiungono i loro genitori e altre migliaia di docenti che avrebbero generato traffico veicolare in un momento delicato come quello del G20. (Rer)