Iran: dipartimento di Stato Usa, su nucleare Teheran mostri la sua buona fede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti esortano l’Iran a dimostrare la propria buona fede nel momento in cui Teheran si dice disposta a tornare ai negoziati per il ripristino dell’accordo sul nucleare (Jcpoa, Piano d’azione globale congiunto). E’ quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa. "Questa finestra non resterà aperta per sempre – spiega il dicastero - se l'Iran proseguirà con i suoi atteggiamenti provocatori e non dimostrerà la sua buona fede". (segue) (Nys)