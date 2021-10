Brasile: Covid, consegnata in procura la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cpi parla anche di istigazione al reato, punibile con pena detentiva fino a sei anni e multa, evocando gli appelli a non rispettare le norme di prevenzione, come la già citata distanza sociale. A questa fattispecie viene ricondotto anche l'incoraggiamento del presidente a fare irruzione negli ospedali da campo per verificare che i posti letto fossero davvero occupati da pazienti Covid, augurandosi - nel parere dei parlamentari - che le registrazioni video potessero circolare sui social amplificando gli effetti del reato. Potrebbero scontare fino a tre mesi di reclusione, con annessa multa, i funzionari o agenti pubblici che utilizzano risorse pubbliche in modo diverso da quello disposto originariamente. Vengono in questo caso evocate le spese sostenute per fabbricare e acquisire il cosiddetto "kit Covid", contenenti i farmaci non autorizzati dalle agenzie sanitarie. Su tutti, risalta l'incremento della produzione di clorochina, con spese mantenute anche una volta dimostrata la sua inefficacia nella cura della covid. (segue) (Brb)