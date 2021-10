Usa: "Cnn", via congedo familiare da pacchetto di stimolo per sbloccare impasse al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori del Partito democratico statunitense sarebbero pronti a rinunciare alla misura relativa al congedo familiare e medico retribuito pur di sbloccare l'attuale impasse circa il pacchetto di riconciliazione per welfare e clima il cui budget iniziale era di 3.500 miliardi di dollari. Lo riferisce l'emittente "Cnn", citando fonti a conoscenza dei negoziati in corso. Si tratterebbe di una rinuncia molto significativa da parte dei dem, la cui ala riformista ha sempre sottolineato la necessità di un sostegno di questo tipo alle famiglie. I negoziatori, tuttavia, sembrerebbero risposti a rinunciarvi pur di vincere le resistenze dell'ala centrista del partito, rappresentata dai senatori Joe Manchin e Kyrsten Sinema. La sopravvivenza stessa del piano è stata messa in discussione per diversi giorni a causa delle loro obiezioni. La proposta iniziale di un congedo di 12 settimane è stata ridimensionata a quattro nel tentativo di assicurarsi il sostegno di Manchin. Proposta respinta e, sembrerebbe, giudicata insufficiente.(Nys)