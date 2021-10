Brasile: 5G, Anatel riceve offerte da 15 aziende in vista all'asta del 4 novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le aziende più grandi che hanno presentato offerte figurano la Telecom Italia mobile (Tim), la Claro, e la Vivo (controllata da Telefonica). Tra gli operatori di medie dimensioni già operanti nel paese spiccano la Algar Telecom e la Sercomtel. Tuttavia dieci proposte sono arrivate da soggetti nuovi e non operanti in Brasile. Tra questi Brasil Digital Telecomunicaçoes Ltda, Brisanet Serviços de Telecomunicaçoes, Cloud2U industry and commerce of electronic equipment Ltda, 5G Sul Consortium, Fly Link Ltda, Mega Net internet provider and IT commerce Ltda, Neko Serviços de Comunicações, Entertainment and Education Ltd, Nk108 Empreendimentos e Participaçoes, Vdf da Informaçao Ltda, Winity II telecom Ltda. (segue) (Brb)