Brasile: Embraer testa il percorso operativo degli 'aerotaxi' elettrici

- La compagnia aeronautica brasiliana Embraer, attraverso la sua controllata Eve Urban Air Mobility, ha annunciato che realizzerà una simulazione per valutare il percorso operativo di uno dei velivoli elettrici a decollo e atterraggio (eVTOL) che, una volta sviluppato, sarà utilizzato come servizio di 'aerotaxi'. Il test si svolgerà dall'8 novembre, a Rio de Janeiro, in un volo tra il quartiere Barra da Tijuca e l'aeroporto internazionale Tom Jobim (Galeao). "L'iniziativa, che in questo momento utilizzerà un elicottero, sarà condotta in collaborazione con partner strategici ed enti governativi", ha affermato in una nota la Eve Urban Air. (segue) (Brb)