Brasile: Embraer testa il percorso operativo degli 'aerotaxi' elettrici (5)

- A fine settembre Embraer aveva firmato una partnership con il gruppo statunitense Bristow, leader nella produzione di elicotteri, per lo sviluppo e la produzione dei velivoli elettrici. Secondo i programmi della Embraer, con gli eVTOL sarà in grado di offrire sul mercato velivoli in grado di funzionare come un aerotaxi, offrendo viaggi più economici e meno rumorosi rispetto agli elicotteri e senza emissioni di carbonio. (Brb)