Brasile: Covid, consegnata in procura la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta

- I senatori della Commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi) sulla gestione della pandemia in Brasile hanno consegnato oggi nelle mani del Procuratore generale della Repubblica (Pgr), Augusto Aras, la relazione finale della Cpi. Nel testo di oltre mille pagine, approvato a maggioranza nella serata del 26 ottobre, si sostiene la richiesta di aprire indagini nei confronti di 79 persone e due aziende. Il documento attribuisce in particolare al presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, nove possibili capi di imputazione. Il parlamento non ha poteri incriminatori e i soggetti coinvolti possono godere di giurisdizioni speciali loro concesse dalla Costituzione in virtù dell'incarico istituzionale. Per questo motivo, dopo l'analisi da parte della procura generale, la relazione sarà trasmessa alle procure di volta in volta competenti rispetto al tipo di reato evocato e al tipo di funzioni pubbliche di ciascun possibile indagato. (segue) (Brb)