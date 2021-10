Usa-Corea del Sud: consultazioni di alto livello su disarmo e non proliferazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato usa per il controllo degli armamenti e la sicurezza internazionale, Bonnie Jenkins, e il vice ministro degli Esteri della Repubblica di Corea per gli Affari multilaterali e globali Ham Sang-wook, hanno tenuto una consultazione bilaterale di alto livello sul disarmo e la non proliferazione a Washington. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Questa consultazione, tenutasi per la prima volta sotto l'amministrazione Biden-Harris, è stata il seguito del vertice Usa-Corea del Suddel maggio 2021, in cui i leader dei due Paesi hanno ribadito la loro volontà di rafforzare la cooperazione su un'ampia gamma di questioni, tra cui la non proliferazione, la sicurezza globale, e l'uso civile dell'energia nucleare. Entrambe le parti si sono impegnate in un ampio scambio di opinioni e hanno concordato di continuare a lavorare a stretto contatto non solo su questioni tradizionali come la non proliferazione delle armi nucleari, biologiche e chimiche, ma anche su questioni di sicurezza emergenti, compreso lo spazio.(Nys)