Americhe: Covid, continente registra livello più basso di casi e decessi in oltre un anno

- L'organizzazione panamericana della Salute (Paho) ha riferito che la pandemia sta lentamente arretrando nella maggior parte delle Americhe. La Paho ha osservato infatti che la scorsa settimana il numero di casi e decessi nel continente è stato il più basso in più di un anno. "Abbiamo ragioni per essere ottimisti, ma dobbiamo rimanere vigili", ha detto il vicedirettore della Paho, Jarbas Barbosa. Per Barbosa è ancora necessario mantenere misure di prevenzione come l'utilizzo delle mascherine, il distanziamento sociale e la limitazione ai grandi assembramenti, soprattutto perché molti paesi stanno ancora lottando per portare avanti la campagna vaccinale. Secondo la Paho, quasi il 44 per cento delle persone in America Latina e nei Caraibi ha completato la vaccinazione contro la Covid-19, in gran parte grazie a donazioni bilaterali o attraverso il consorzio Covax facilities, guidato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). "Oggi, il doppio delle persone in America Latina e nei Caraibi sono completamente vaccinate contro il Covid-19 rispetto ad agosto", ha affermato Barbosa.(Nys)