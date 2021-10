Brasile: Banca centrale eleva tasso di sconto al 7,75 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comunicato il comitato ha affermato "di aver valutato che l'impennata dell'inflazione non è stata trainata solo da componenti volatili, ma anche dalla cosiddetta inflazione sottostante, che è più duratura". Nella nota il Copom richiama l'attenzione anche sulle "recenti questioni relative al possibile superamento del tetto alla spesa pubblica, che hanno causato un peggioramento nella valutazione del rischio e un aumento dell'incertezza economica", afferma il comitato. "Lo scenario di base del Copom e il bilancio dei rischi indicano come appropriato che il ciclo di stretta monetaria avanzi ulteriormente in un territorio restrittivo". Secondo quanto stimano le oltre cento istituzioni finanziarie del Paese nel rapporto settimanale "Focus" pubblicato dalla Banca centrale (Bc) il 25 ottobre, il Brasile potrebbe chiudere il 2021 con un tasso di inflazione all'8,96 per cento. (segue) (Brb)