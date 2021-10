Legge Bilancio: Nesci, proroga superbonus anche per ville volano per crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale, Dalila Nesci, osserva che "il lavoro del Movimento cinque stelle dà i suoi frutti: il superbonus al 110 per cento sarà prorogato anche per le abitazioni unifamiliari, come avevamo chiesto sin dall'inizio insieme a cittadini e imprese del settore. Questa misura vale 12 miliardi di Pil e 150.000 posti di lavoro l'anno - continua Nesci su Facebook -, è di fondamentale importanza per sostenere l'economia e favorire la tutela ambientale. Con l'estensione anche alle unità monofamiliari il superbonus potrà essere utilizzato in maniera molto più ampia e dispiegare così tutti i suoi effetti positivi: sarà un volano per la crescita. Il Parlamento potrà lavorare per rafforzare ulteriormente questa misura. È un risultato di enorme importanza per lo sviluppo sostenibile del Paese". (Rin)