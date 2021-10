Brasile: Covid, consegnata in procura la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è poi il reato ascrivibile a chi infrange le prescrizioni che le autorità adottano per impedire la diffusione delle malattie. La pena in questo caso è da un mese a un anno di reclusione, più una sanzione pecuniaria. Il rapporto della commissione raccoglie numerosi casi in cui il presidente ha infranto l'obbligo della mascherina in riunioni di lavoro e cerimonie ufficiali, oltre alle situazioni in cui ha creato assembramenti o invitato altri a disattendere le misure. Da tre mesi a un anno sono comminabili a comportamenti da "ciarlatano": chiunque promuova o divulghi la possibilità di una guarigione con mezzi segreti o infallibili. Il capo dello Stato, denuncia la commissione, ha sempre sostenuto l'efficacia, nella cura della Covid-19, di farmaci i cui effetti non sono supportati da nessuna evidenza scientifica né da raccomandazione delle agenzie sanitarie internazionali. È il caso di prodotti come la clorochina e l'ivermectina, ripetutamente raccomandati alla popolazione e causa delle dimissioni di almeno due ministri della Sanità, contrari a inserirli nei protocolli sanitari ufficiali. (segue) (Brb)