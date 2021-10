Siria: "Axios", Russia cerca l'aiuto di Israele per allentare sanzioni Usa contro Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha chiesto al primo ministro israeliano, Naftali Bennett, di incoraggiare l'amministrazione del presidente statunitense, Joe Biden, ad allentare alcune delle sue sanzioni contro la Siria, con l’obiettivo di consentire alle compagnie russe di prendere parte alla ricostruzione del Paese. Lo scrive il sito statunitense “Axios”, citando fonti a conoscenza dei colloqui tra i due leader. Il Caesar Act degli Stati Uniti, firmato dall’ex presidente Donald Trump a dicembre 2019, ha imposto sanzioni nei confronti di diversi settori dell'economia siriana, tra cui energia e infrastrutture. La legge è il principale deterrente per le aziende straniere interessate a partecipare allo sforzo di ricostruzione della Siria. Funzionari israeliani citati da “Axios” affermano che Putin desidera che le compagnie russe ottengano la maggior parte dei grandi progetti di ricostruzione in Siria, con l’obiettivo di aumentare sia le entrate che l'influenza russa nell'economia del paese arabo. Putin avrebbe detto a Bennett, durante il loro incontro a Sochi venerdì scorso, che alcune imprese russe hanno paura di fare affari in Siria perché non vogliono essere colpite dalle sanzioni statunitensi. I russi sostengono che questo elemento apra la strada alle società iraniane che sono già sotto sanzioni statunitensi per ottenere quei grandi progetti, aumentando così l'influenza iraniana in Siria. In altri termini, Mosca sembra sperare che l'interesse israeliano nell'indebolire la presa dell'Iran nell’area incoraggerà il governo Bennett a spingere l'amministrazione Biden ad allentare le sanzioni.(Nys)