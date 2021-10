Venezuela: elezioni, governo punta a creare comitato di sorveglianza per controllare i social network

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Freddy Nanez, ministro delle Comunicazioni e dell'Informazione del governo venezuelano, ha annunciato che l'esecutivo di Caracas prevede di creare una "squadra di sorveglianza" per controllare i contenuti sui social network venezuelani durante la campagna elettorale del 21 novembre. Le dichiarazioni del funzionario arrivano dopo l'incontro con i rappresentanti del Consiglio elettorale nazionale (Cne). "Stiamo valutando dal ministero di creare una squadra di sorveglianza su ciò che corrisponde ai social network. Le nuove tecnologie che vengono valutate dai regolamenti del Cne come spazi da tenere in considerazione all'interno di questa campagna, hanno per noi un ruolo importante", ha detto. Per poi aggiungere: "Garantire la libertà di espressione e di pensiero è molto più complesso che dare semplicemente voce e visibilità alle diverse proposte, ai diversi discorsi e alle diverse opzioni".(Vec)