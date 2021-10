Usa: "Wsj", Ftc apre inchiesta su Facebook per problemi privacy e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari della Commissione federale statunitense per il commercio (Ftc) hanno avviato un'indagine per appurare le ricostruzioni secondo cui una ricerca interna condotta da Facebook avrebbe evidenziato effetti negativi prodotti dal social sugli utenti. Lo scrive il "Wall Street Journal", citando una fonte informata dei fatti. I funzionari starebbero tentando di capire se il social network fondato da Mark Zuckerberg potrebbe aver violato un accordo del 2019 con l'agenzia, riguardante problemi di privacy, per il quale la società ha pagato una sanzione record da 5 miliardi di dollari. La ricerca condotta all'interno di Facebook ha trovato prove secondo cui gli algoritmi dell'azienda favoriscono la discordia tra gli utenti e che l'app Instagram è dannosa per una percentuale considerevole dei suoi utenti, in particolare le ragazze adolescenti. In una dichiarazione, Facebook ha affermato di essere "sempre pronto a rispondere alle domande dei regolatori e continuerà a collaborare con le indagini del governo".(Nys)