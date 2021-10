Brasile: Embraer testa il percorso operativo degli 'aerotaxi' elettrici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il test punta a valutare l'ecosistema per il funzionamento del velivolo elettrico eVTOL, il cui arrivo sul mercato è previsto a partire per il 2026. Secondo quanto riferito i test si svolgeranno nell'arco di un mese e verranno effettuati con sei voli giornalieri. Durante la simulazione verrà valutato l'intero ecosistema di Urban Air Mobility e i principali concetti relativi all'esperienza di un'operazione futura "a un costo più accessibile rispetto all'operazione di un servizio di elicottero convenzionale". La simulazione di Rio de Janeiro, una delle città più congestionate in Brasile e nel mondo, ci aiuterà a far crescere le reali esigenze degli utenti, dei partner e della comunità che beneficeranno delle nostre soluzioni di mobilità", ha affermato l'amministratore delegato di Eve, André Stein. (segue) (Brb)