Perù: Banca interamericana di sviluppo approva prestito da 500 milioni di dollari (2)

- La Bid ha spiegato che l'operazione sostiene misure per rafforzare le regole fiscali e di trasparenza che garantiscono un quadro di bilancio sostenibile. In linea con questo obiettivo di disciplina fiscale, il progetto prevede l'approvazione di norme di legge per migliorare la capacità di riscossione del governo, concedere sgravi fiscali temporanei alle imprese e aumentare la trasparenza del sistema fiscale. In termini di miglioramento della gestione della spesa pubblica, il prestito sostiene l'introduzione di regolamenti per rafforzare e razionalizzare la gestione degli investimenti pubblici, compresi miglioramenti nell'allocazione delle risorse di investimento per le amministrazioni regionali. (Brb)