Nicaragua: disertore dell'esercito chiede asilo politico negli Stati Uniti

- Un ex membro dell'esercito nicaraguense ha chiesto asilo politico negli Stati Uniti. Il militare ha denunciato irregolarità e violazioni dei diritti umani. L'uomo, di cui non sono state fornite le generalità ha affermato che l'esercito lavora a stretto contatto con la polizia. "Spesso i militari indossano l'uniforme da poliziotti ed escono per le strade per effettuare controlli", ha detto in un'intervista a "Telemundo 51". "Ho avuto modo di vedere come hanno abusato un ragazzo, legandolo mani e piedi e facendolo sedere su un formichiere. Sono cose disumane ", ha denunciato l'ex ufficiale militare specificando che atti di repressione e tortura cui ha assistito risalgono all'aprile del 2018, quando il governo soffocò nel sangue un'indata di proteste. (Mec)