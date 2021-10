Brasile: Banca centrale eleva tasso di sconto al 7,75 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un comunicato diffuso al termine della riunione il Copom ha inoltre già informato che dovrebbe alzare nuovamente il tasso di un punto e mezzo percentuale in occasione della prossima riunione, prevista a dicembre. La previsione del comitato è quella di chiudere il 2021 con il Selic all'8,75 e il 2022 con il tasso al 9,75 per cento. Una riduzione del tasso avverrebbe solo nel 2023, al 7 per cento annuo. La tendenza al rialzo accompagna la dinamica internazionale di ripresa dell'inflazione. Le stime dell'istituto di statistica (Ibge) sul mese di ottobre parlano di un incremento dell'1,2 per cento su mese e del 10,34 per cento su anno. (segue) (Brb)