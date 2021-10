Scuola: Campidoglio al lavoro per risolvere problematiche trasporto disabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante gli incontri, l’Amministrazione Capitolina ha rilevato che Arriva Italia sta svolgendo regolarmente il servizio e ha chiesto alla ditta Tundo, alla luce delle sue attuali difficoltà, la disponibilità a proseguire il servizio facendo intervenire una surroga da parte del Comune, per permettere il pagamento delle mensilità arretrate di stipendi dei dipendenti, accogliendo così la richiesta del sindacato. L’azienda Tundo ha risposto positivamente, dichiarando la sua disponibilità a garantire al più presto l’esercizio della surroga. Per domani è stato già convocato un incontro trilaterale tra Amministrazione Capitolina, azienda e sindacato, per tradurre operativamente la proposta di surroga e avere certezze sulla piena operatività dei mezzi. Allo stesso tempo, l’Amministrazione Capitolina comunica il proprio impegno per accelerare i tempi relativi alla gara in corso (procedura che prevede la clausola sociale per i lavoratori) evitando così nuove proroghe. (Rer)