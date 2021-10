Sudan-Sud Sudan: sottosegretario Onu Lacroix, positivo il disgelo sulla gestione sicurezza ad Abyei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario generale per le operazioni di pace delle Nazioni Unite, Jean-Pierre Lacroix, si è detto "incoraggiato" dal disgelo delle relazioni tra i governi di Sudan e Sud Sudan, ora che entrambi i Paesi hanno istituito comitati nazionali sulla gestione della sicurezza nel territorio di Abyei, ricco di petrolio e conteso. Nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza Onu, Lacroix ha quindi fatto riferimento al colpo di Stato in Sudan, sostenendo che al momento "è troppo presto per sapere quale sarà l'impatto degli sviluppi di questa settimana" per la regione e la Forza di sicurezza provvisoria Unisfa. “Sono fiducioso perché so che tutte le parti in Sudan sono, e sono state, forti sostenitrici della Missione Onu”, ha detto Lacroix, come riportato in un comunicato delle Nazioni Unite. La missione Unisfa è stata fondata nel 2011. In una risoluzione, all'inizio di quest'anno, il Consiglio di sicurezza ha chiesto una strategia di ritiro della forza, in seguito alla quale Lacroix ha evidenziato l'impatto positivo della missione sugli abitanti locali sia dal punto di vista militare che antimine, auspicando che il suo mandato venga rinnovato.(Nys)