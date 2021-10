Bolivia: Onu su gravidanza forzata bambina di 11 anni vittima di stupro, "è tortura" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso in questione ha originato un forte dibattito anche a livello dei media. Il procedimento di interruzione della gravidanza era stato fissato per venerdì scorso nell'ospedale Percy Boland di Santa Cruz con l'assenso delle autorità. Quello stesso giorno, riferisce il quotidiano "La Razon", la vittima e sua madre sono state visitate mentre erano già in ospedale da "personale della Chiesa Cattolica" e successivamente alla visita hanno comunicato di voler rinunciare al procedimento. La bambina sarebbe quindi stata ricevuta in un centro di accoglienza religioso che sarebbe offerto di seguire anche le cure post parto e le prime fasi di maternità. Il Segretariato generale della Conferenza episcopale boliviana (Ceb) ha diffuso a sua volta un comunicato esortando invece le autorità pubbliche "a rispettare e tutelare il diritto alla vita e alla salute della ragazza vittima di stupro e del nascituro". (segue) (Brb)