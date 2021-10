Argentina: ex presidente dell'Uruguay Mujica decorato con la massima onorificenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Uruguay, José "Pepe" Mujica, è stato insignito oggi dell'Ordine del Libertador General San Martin, massima onorificenza che assegna lo Stato dell'Argentina. A consegnare il distintivo dell'ordine è stato il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, in una cerimonia tenuta nel palazzo di governo di Buenos Aires. "È un modello per chi di noi ama la politica. E per gli argentini è anche un presidente dell'Uruguay che è stato in grado di unire i due paesi in un momento in cui ci guardavamo con sospetto", ha detto Fernandez parlando nella cerimonia. Dopo aver ringraziato per l'onorificenza, Mujica ha espresso il desiderio che l'Argentina possa riprendersi dall'attuale crisi. "Sono vecchio e negli anni ho capito che quando all'Argentina va bene, va bene anche all'Uruguay", ha detto, sottolineando che a Fernandez "è toccato assumere la guida del Paese in tempi molto difficili". (segue) (Abu)