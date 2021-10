Argentina: ex presidente dell'Uruguay Mujica decorato con la massima onorificenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ordine di San Martín è stato istituito nell'agosto 1943 ed è una distinzione che l'Argentina concede esclusivamente a funzionari civili o militari stranieri che, nell'esercizio delle loro funzioni, meritano in alto grado l'onore e il riconoscimento della Nazione. Durante il precedente mandato di Mauricio Macri, l'Argentina aveva assegnato questa stessa decorazione anche a personalità internazionali come il presidente della Cina, Xi Jinping; l'ex presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter; e il re di Spagna, Felipe VI. Sempre il governo Macri nel 2017 aveva invece revocato la decorazione concessa nel 2013 al presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, da Cristina Kirchner. Macri ha giustificato questa decisione con la "sistematica violazione dei diritti umani" commessa dal suo governo in Venezuela. (Abu)