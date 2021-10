© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un risciò a pedalata assistita ha preso fuoco questa sera in corso di Porta Vittoria angolo via Francesco Sforza davanti alla sede delle filiale della Banca di Piacenza. Sul luogo sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco. Ancora ignote le cause dell’incendio probabilmente il corto circuito della batteria. (Milano)