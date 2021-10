Scuola: Campidoglio al lavoro per risolvere problematiche trasporto disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le problematiche relative al trasporto comunale degli studenti e delle persone con disabilità causate da inadempienze della società Tundo Vincenzo S.p.A., gli uffici del sindaco sono al lavoro per risolvere la situazione in tempi molto rapidi. A quanto si apprende si è svolto oggi un incontro tra gli uffici del sindaco, con il coinvolgimento dell’Avvocatura, e le aziende Tundo Vincenzo S.p.A. e Arriva Italia, soggetti aggiudicatari del servizio. A seguire, gli uffici del Sindaco hanno incontrato la rappresentanza sindacale (Filt Cgil) dei lavoratori della Tundo S.p.A. (segue) (Rer)