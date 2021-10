Usa-Turchia: Casa Bianca, ancora non confermato incontro Biden-Erdogan a Glasgow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è ancora possibile confermare un incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e l’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, a Glasgow a margine del vertice sul clima Cop-26. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, durante un briefing con i giornalisti. Rispondendo ad una domanda sull’eventuale incontro tra Biden ed Erdogan a Glasgow, in Scozia, la Psaki ha dichiarato: “Capisco l'interesse e mi aspetto che avremo più informazioni sugli incontri bilaterali nei prossimi giorni, ma non ho ancora nulla da confermare". In una conferenza stampa, il presidente turco ha dichiarato oggi che avrebbe incontrato l'omologo statunitense a Glasgow, precisando che tra i temi discussi vi sarebbe stata l'estromissione della Turchia dal programma Joint Strike Fighter per la produzione del caccia di quinta generazione F-35.(Nys)