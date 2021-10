Difesa: Guerini, milite ignoto oggi memoria di valori e costruzione nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Celebrare il milite ignoto oggi è un omaggio alla memoria di tutti i caduti italiani ma è anche soffermarsi su un momento di costruzione nazionale, uno dei tasselli della nostra storia. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenuto oggi in occasione delle celebrazioni per il centenario del Milite ignoto, il militare della prima guerra mondiale di cui non si conosce l'identità e le cui spoglie sono sepolte a Roma all'altare della Patria. "Celebrarlo oggi significa ricordare questi valori in cui crede ogni uomo e donna che indossa un'uniforme, è un simbolo che parla del valore delle nostre Forze armate e degli sforzi necessari ad affrontare le sfide odierne", ha detto il ministro.(Res)