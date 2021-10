Usa: Casa Bianca, possibile intesa su agenda economica prima che Biden in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca confinda nel fatto che si possa raggiungere un'intesa al Congresso Usa sull'agenda economica del presidente Joe Biden prima che quest'ultimo parta per il suo viaggio in Europa, che lo condurrà al vertice del G20 a Roma e poi alla Cop26 di Glasgow. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. "Abbiamo ancora un po' di tempo. Il presidente vorrebbe un disegno di legge prima di partire per l'Europa", ha spiegato ai giornalisti nel consueto incontro con la stampa. Biden, ricorda il quotidiano "The Hill", ha incontrato martedì 26 ottobre i senatori democratici Joe Manchin e Krysten Sinema, esponenti dell'area centrista del partito che si oppone al pacchetto di riconciliazione da 3.500 miliardi di dollari per welfare e clima. Psaki ha parlato di progressi, senza però specificare alcun dettaglio concreto. La portavoce ha assicurato ai giornalisti che un accordo è "molto vicino" e ha osservato che anche i legislatori democratici stanno "trasmettendo un tono simile".(Nys)