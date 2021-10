Difesa: generale Usa Milley conferma sospetto test missile ipersonico cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Mark Milley, capo dello Stato maggiore congiunto delle Forze armate statunitensi, ha confermato il sospetto secondo cui la Cina avrebbe effettuato il test di un missile ipersonico, definendolo "molto preoccupante" e anche una sorta di "momento Sputnik" per Pechino. Si ritiene che la Cina abbia testato il sistema durante l'estate, ma né il dipartimento della Difesa né le agenzie di intelligence degli Stati Uniti hanno formalmente confermato il test. Per questa ragione il riconoscimento da parte di Milley, sentito dall'emittente "Bloomberg", è un fatto molto significativo. Il generale Usa, principale consigliere militare del presidente Joe Biden, ha affermato: "Quello che abbiamo visto è stato un evento molto significativo relativo al test di un sistema d'arma ipersonico. Ed è molto preoccupante". Il riferimento a Sputnik riguarda il successo del lancio da parte dell'Unione Sovietica del primo satellite artificiale al mondo nel 1957, un evento che ha dato il via all'esplorazione dell'universo e alla corsa allo spazio tra gli Stati Uniti e i sovietici.(Nys)