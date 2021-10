Difesa: chiuse oggi le celebrazioni per i 90 anni del Palazzo dell'Aeronautica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I significati del Palazzo dell'Aereonautica sono stati affrontati da diversi punti di vista: progetto di architettura (Orazio Carpenzano, Alessandra Muntoni), progetto culturale (Giorgio Ciucci), progetto di spazi aperti (Lucina Caravaggi), progetto strutturale e trasformazioni (Daniela Esposito e Laura Liberatore), decorazioni pittoriche (Mariella Nuzzo), progetto di innovazione (Giancarlo Gambardella). Il convegno è stato moderato da Gen. Isp. Capo Basilio Di Martino. Nel pomeriggio, invece, proprio a Palazzo Aeronautica, è stato presentato il libro "Palazzo Aeronautica 1931-2021" in un evento moderato dal giornalista Vincenzo Grienti e che ha visto la partecipazione dei Professori Emeriti di Geoarchitettura e di Restauro Architettonico della Sapienza Università di Roma, rispettivamente Prof. Paolo Portoghesi e Prof. Giovanni Carbonara, del Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo, Capo del 5° Reparto "Comunicazione", e del Generale Ispettore Capo Basilio Di Martino, Capo del Corpo del Genio Aeronautico tra i massimi esperti di storia aeronautica e militare. Il libro, realizzato da "Edizioni Rivista Aeronautica", raccoglie in un volume la storia, l'architettura, l'arte e la tecnologia dell'edificio cuore pulsante dell'Aeronautica Militare. (Com)