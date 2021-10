Argentina: ex presidente dell'Uruguay Mujica decorato con la massima onorificenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i fondamenti del decreto presidenziale si segnala che la concessione di questo riconoscimento a Mujica "si basa sulla sua vasta carriera e sulla sua condotta esemplare durante la sua vita pubblica". "Al di là delle importanti cariche ricoperte, José 'Pepe' Mujica ha dedicato la sua vita all'attivismo sociale e politico per cause popolari in America Latina, e ha concentrato la sua attività dando priorità al benessere dei settori più emarginati della società, con la convinzione che la politica è uno strumento per migliorare la propria vita", si legge nel decreto. Allo stesso modo, si afferma tra le motivazioni che "i valori che governano la sua vita personale sono gli stessi che hanno inquadrato la sua attività nella funzione pubblica, caratterizzata da sobrietà e decoro, dal suo stile marcatamente austero e poco attaccato a protocolli inutili e sontuosi". (segue) (Abu)