Fine vita: Lega, sinistra e M5s chiariscano qual è la priorità del Paese

- Il deputato Roberto Turri, capogruppo della Lega in commissione Giustizia, osserva: "Sinistra e Cinque stelle chiariscano se la priorità del Paese è la proposta di legge sul suicidio assistito o garantire le risorse del Pnrr. Con che criterio si preferisce calendarizzare alla Camera il provvedimento sull'eutanasia prima della delega sul processo civile - continua il parlamentare in una nota -, prevista appunto dal Pnrr e da approvare assolutamente prima della fine di quest'anno se non vogliamo compromettere i fondi Ue? Non vorremmo che, dopo lo stop al disegno di legge Zan, qualcuno volesse segnare a tutti i costi un punticino a proprio favore". (Com)